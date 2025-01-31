Молдова в субботу предоставит Приднестровью 3 млн кубов газа

Молдова 1 февраля поставит непризнанному Приднестровью 3 млн кубометров газа, соглашение по которым подписали ранее на этой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters, цитируя главу компании Moldovagaz Вадима Чебана.

По словам Чебана, Приднестровье получит 3 млн кубометров газа, соглашение о займе которых подписали ранее на этой неделе, в субботу 1 февраля.

Поставки должны начаться с утра. "Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом", эти объемы газа предоставляются как займ, который должен быть возвращен до 1 марта 2025 года", – отметил Чебан.

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В то же время лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский вышел с разъяснениями, что это "техническая" помощь и она не будет ощутимой для жителей региона.

"Зачем мы берем этот газ в долг? Для создания давления в газовой трубе, что необходимо для полноценного запуска системы при ожидаемых далее поставках природного газа из Европы или от других посредников при содействии России. Для поставки теплоэнергии в дома потребителей этот газ технологически не предназначен", – цитирует Красносельского ТСВ Приднестровье.

Он продолжил обвинения в адрес Кишинева, что якобы по вине Молдовы задерживается поступление газа, который обеспечит помощь от ЕС, и призвал президента Еврокомиссии "лично вмешаться в ситуацию и повлиять на должностных лиц Молдовы, препятствующих реализации европейского гуманитарного проекта".

Ранее 31 января премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил об окончательной договоренности с Евросоюзом относительно финансовой помощи, которую предоставят стране для преодоления энергетического кризиса – речь идет о 64 млн евро, из которых 20 млн предусмотрены на газ для Приднестровья.

Также эти средства предусмотрены на закупку электроэнергии для правобережья и более половины всей суммы – как бюджетная поддержка.

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