"Безвихідних ситуацій нема": влада невизнаного Придністров’я пропонує мешканцям грітись дровами

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський на тлі зникнення газу й опалення у домівках тисяч людей заявив, що "безвихідних ситуацій нема" і закликав грітися дровами.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це він написав увечері 3 січня у своєму Telegram.

Красносельський написав, що "безвихідних ситуацій нема" і закликав мешканців регіону, які не можуть вирішити проблему з опаленням, звертатись на гарячу лінію.

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"Зараз ми з вдячністю згадуємо тих, хто будував житла з опаленням грубами. У багатьох приватних будинках, особливо у сільській місцевості, збереглися печі, їх розконсервували і затопили. На щастя, наш край багатий на деревину, запаси поки є. У кожному районі відкриті пункти реалізації твердого палива. На запити громадян, які через життєві обставини не можуть забезпечити себе дровами, їх надають безкоштовно", – заявив він.

З 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Влада Придністров’я закликала мешканців вирішувати проблему за допомогою електрообігрівачів, оскільки електрика поки є доступним ресурсом – Дністровська ДРЕС продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля.

За прогнозами, їх має вистачити до кінця зими, але з різким "стрибком" споживання електроенергії для компенсації відсутнього газу та з настанням холодів вони можуть вичерпатися набагато швидше.

З 3-го січня у Придністров’ї запровадили віялові відключення електроенергії через те, що електромережі не витримують нового навантаження.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови