Трамп определился с кандидатурой нового посла в Эстонии

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что планирует назначить послом в Эстонии Романа Пипко, который вырос в этой стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп заявил в своих соцсетях.

Трамп написал, что будет номинировать юриста Романа Пипко на должность посла США в Эстонии, и что он родился и вырос в Эстонии.

I am pleased to announce the nomination of Roman Pipko to serve as the next United States Ambassador to the Republic of Estonia.



Roman was born and raised in Estonia. He has extensive experience in dealing with Foreign Governments, having represented U.S. interests in the… Реклама: January 4, 2025

"У него широкий опыт сотрудничества с иностранными правительствами, он представлял интересы США в ЕБРР и Российско-американском предпринимательском фонде", – отметил избранный президент.

Он добавил, что также в портфолио Пипко – представительство американских компаний, переговоры по проектам во многих странах в сотрудничестве с агентствами США.

"Роман – выпускник Колумбийского университета и Йельской школы права. Как легальный иммигрант, он воплотил в жизнь "обещание Америки", и я верю, что он на новой должности будет продвигать американские интересы", – отметил Трамп.

В декабре Трамп объявил о номинировании невесты своего старшего сына Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл послом в Грецию.

Кроме того, он назначил британского телепродюсера Марка Бернетта, который сотрудничал с ним в такой роли и не имеет опыта в международных отношениях, специальным посланником США в Британии.

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