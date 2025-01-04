Укр Рус Eng

Трамп определился с кандидатурой нового посла в Эстонии

Новости — Суббота, 4 января 2025, 10:42 — Мария Емец

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что планирует назначить послом в Эстонии Романа Пипко, который вырос в этой стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп заявил в своих соцсетях.

Трамп написал, что будет номинировать юриста Романа Пипко на должность посла США в Эстонии, и что он родился и вырос в Эстонии.

"У него широкий опыт сотрудничества с иностранными правительствами, он представлял интересы США в ЕБРР и Российско-американском предпринимательском фонде", – отметил избранный президент.

Он добавил, что также в портфолио Пипко – представительство американских компаний, переговоры по проектам во многих странах в сотрудничестве с агентствами США.

"Роман – выпускник Колумбийского университета и Йельской школы права. Как легальный иммигрант, он воплотил в жизнь "обещание Америки", и я верю, что он на новой должности будет продвигать американские интересы", – отметил Трамп.

В декабре Трамп объявил о номинировании невесты своего старшего сына Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл послом в Грецию.

Кроме того, он назначил британского телепродюсера Марка Бернетта, который сотрудничал с ним в такой роли и не имеет опыта в международных отношениях, специальным посланником США в Британии.

Читайте также: Разговоры о мире с позиции силы: что известно о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Эстония
Реклама: