Трамп определился с кандидатурой нового посла в Эстонии

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что планирует назначить послом в Эстонии Романа Пипко, который вырос в этой стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп заявил в своих соцсетях.

Трамп написал, что будет номинировать юриста Романа Пипко на должность посла США в Эстонии, и что он родился и вырос в Эстонии.

I am pleased to announce the nomination of Roman Pipko to serve as the next United States Ambassador to the Republic of Estonia.



Roman was born and raised in Estonia. He has extensive experience in dealing with Foreign Governments, having represented U.S. interests in the…

