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Французькі фермери готують великий протест у Парижі й регіонах

Новини — Субота, 4 січня 2025, 14:06 — Марія Ємець

Французькі фермери планують розпочати велику акцію протесту в Парижі, попри пропозицію прем’єра Франсуа Байру зустрітися з ними для порозуміння.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Профспілка "Сільськогосподарська коодинація" підтвердила наміри проводити протест і збирати учасників з неділі 5 січня. Фермери вирішили, що запропонована новим прем’єром Франсуа Байру дата зустрічі – 13 січня – надто далека.

Фермери нарікають, що уряди один за іншим "годують їх обіцянками", але реальних змін у проблемних питаннях не відбувається. 

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Учасники вирушать зі своїми тракторами до Парижа, частина заходів пройдуть у регіонах. Основний протест почнеться з понеділка і може тривати кілька днів. 

У профспілці заявили, що з неділі чекають у Парижі десятки тракторів, вантажівок та автомобілів і вони можуть вибірково зупиняти фури "для перевірок".

Протест аграріїв може вплинути на плани сотень парижан, які будуть повертатись додому після поїздок на зимові свята.

У п’ятницю у Варшаві протестували польські фермери –  проти угоди про вільну торгівлю ЄС з Південною Америкою, "Зеленого курсу" та імпорту з України. Акція проходила одночасно з урочистостями до початку польського головування у Раді ЄС. 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск гостро розкритикував участь у протесті кандитата у президенти Кароля Навроцького, очільника Інституту національної пам’яті, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість".

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Франція Протести в Європі
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