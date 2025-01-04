Туск розкритикував участь у протесті фермерів кандидата у президенти, якого підтримує опозиція

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск гостро розкритикував участь в акції протесту фермерів кандитата у президенти Кароля Навроцького, очільника Інституту національної пам’яті, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість".

Як пише "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X (Twitter).

Акція фермерів проти угоди про вільну торгівлю ЄС з Південною Америкою, "Зеленого курсу" та імпорту з України проходила одночасно з урочистостями до початку польського головування у Раді ЄС.

Кароль Навроцький коментував, що вважає акцію протесту "місцем для кожного кандидата на посаду президента Польщі, який думає по-польському".

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"Поки ми з мером Тшасковським і спікером Головнею відкривали польське головування, Навроцький брав участь у демонстрації активістів з гаслами про Polexit. Питання просте і вкрай серйозне: ви хочете президента, який розбудовує безпечну і сильну Європу, чи такого, який разом з Путіним і його поплічниками буде руйнувати її?", – відреагував Дональд Туск.

Навроцький прийшов до нього у коментарі і відповів, що "за Польщу в об’єднаній Європі і сильну Польщу, здатну зупинити шкідливі для нас ідеї ваших політичних друзів, наприклад міграційний пакт, угоду з "Меркосур" чи "Зелений курс".

Jestem za Polską w zjednoczonej Europie. Polską silną, która potrafi zatrzymać szkodliwe dla nas pomysły pańskich politycznych przyjaciół, tj. pakt migracyjny, umowa z Mercosur czy zielony ład. Wczoraj byłem wśród Polskich Rolników, których podległe panu służby spacyfikowały pod… – Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 4, 2025

Одне з останніх опитувань показало, що якби президентські вибори у Польщі відбулися ближчим часом у першому турі переміг би кандидат від партії влади, мер Варшави Рафал Тшасковський, за ним слідував би Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість".

Читайте детальніше, хто боротиметься за посаду президента Польщі на майбутніх виборах.