У Варшаві розпочинається протест фермерів

У польській столиці Варшаві у п’ятницю розпочинається акція протесту фермерів, яка триватиме до пізнього вечора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Столична поліція попереджає про блокування доріг, а Управління громадського транспорту оголосило про зміни в розкладі руху громадського транспорту через протести польських фермерів.

Початок зібрання заплановано на 14:00 перед представництвом Європейської комісії.

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Потім, близько 16:00, учасники демонстрації пройдуть за маршрутом: Свєнтокшиска, Нови-Свят, Краківські Пшедместя, Міодова, Сенаторська до перетину з вулицею Нови-Пшеязд.

Згідно з планом, протестувальники залишаться на столичних вулицях до 11 години вечора.

Протест пройде під гаслом "5xSTOP!", що означає опозицію до угоди про вільну торгівлю з Латинською Америкою, "Зеленого курсу", імпорту сільськогосподарської продукції з України, "знищення польських лісів та полювання" та "вимирання польської економіки".

Зважаючи на це, правоохоронці Варшави попередили водіїв про ускладнення на дорогах.

Співробітники поліції також попередили самих протестувальників, нагадавши, що в'їзд до столиці заборонений для сільськогосподарських тракторів і тихохідних транспортних засобів.

"У разі порушення цієї заборони чекайте на перевірку на дорозі, яка може завершитися штрафом" – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 3 грудня 2024 року польські фермери вже виходили на вулиці низки міст із аналогічними вимогами.

До цього, в листопаді, польські фермери почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами Меркосур.

Пізніше фермери вирішили призупинити свою акцію, але обіцяють, що в разі невиконання умов поширять блокування на весь східний кордон.