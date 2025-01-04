У Придністров’ї різко зросла тривалість віялових відключень світла

У невизнаному Придністров’ї оприлюднили нові графіки віялових відключень електроенергії – з’ясувалось, що відключення будуть значно тривалішими, ніж у перший день дії графіків у п’ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, місцева влада повідомила, що у суботу абонентів відключатимуть на три години, а в неділю – на чотири. Відключення стосуватимуться Тирасполя, Бендер, Рибниці, Кам'янки, а також низки сіл.

При цьому у п’ятницю, коли віялові відключення тільки запровадили, електрику абонентам вимикали тільки на годину.

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Керівник невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський пояснив, що п’ятничний механізм відключень "був пробним".

"Він підтвердив, що годинних пауз для забезпечення збереження системи енергопостачання недостатньо. Вироблення не покриває різкого зростання споживання", – заявив Красносельський.

Він додав, що на потреби споживачів на місцевих потужностях електрогенерації може бути вироблено 154 МВт електроенергії, а витрачають щогодини 219 МВт. "Проста математика дає відповіді. Тривалість відключень електроенергії необхідно збільшувати. Сьогодні це три години. Фахівці наполягають на збільшенні пауз у подачі електрики відзавтра до 4-х годин", – заявив Красносельський.

Також так званий уряд невизнаної республіки повідомив про 157 аварійних відключень світла станом на ранок 4 січня через перенаватаження електромереж.

З 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Влада Придністров’я закликала мешканців вирішувати проблему тепла за допомогою електрообігрівачів.

З 3-го січня у Придністров’ї запровадили віялові відключення електроенергії через те, що електромережі не витримують нового навантаження.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови