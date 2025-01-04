У Придністров’ї різко зросла тривалість віялових відключень світла
У невизнаному Придністров’ї оприлюднили нові графіки віялових відключень електроенергії – з’ясувалось, що відключення будуть значно тривалішими, ніж у перший день дії графіків у п’ятницю.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, місцева влада повідомила, що у суботу абонентів відключатимуть на три години, а в неділю – на чотири. Відключення стосуватимуться Тирасполя, Бендер, Рибниці, Кам'янки, а також низки сіл.
При цьому у п’ятницю, коли віялові відключення тільки запровадили, електрику абонентам вимикали тільки на годину.
Керівник невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський пояснив, що п’ятничний механізм відключень "був пробним".
"Він підтвердив, що годинних пауз для забезпечення збереження системи енергопостачання недостатньо. Вироблення не покриває різкого зростання споживання", – заявив Красносельський.
Він додав, що на потреби споживачів на місцевих потужностях електрогенерації може бути вироблено 154 МВт електроенергії, а витрачають щогодини 219 МВт. "Проста математика дає відповіді. Тривалість відключень електроенергії необхідно збільшувати. Сьогодні це три години. Фахівці наполягають на збільшенні пауз у подачі електрики відзавтра до 4-х годин", – заявив Красносельський.
Також так званий уряд невизнаної республіки повідомив про 157 аварійних відключень світла станом на ранок 4 січня через перенаватаження електромереж.
З 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.
Влада Придністров’я закликала мешканців вирішувати проблему тепла за допомогою електрообігрівачів.
З 3-го січня у Придністров’ї запровадили віялові відключення електроенергії через те, що електромережі не витримують нового навантаження.
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