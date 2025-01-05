Рейтинг партій Німеччини за два місяці до дочасних виборів лишається стабільним

Виправлено 14:00. Виправлена помилка в заголовку та першому абзаці стосовно дати виборів до парламенту Німеччини.

За останній тиждень провідні політичні сили Німеччини зберегли свій рівень підтримки, в лідерах за майже два місяці до дострокових виборів у Бундестаг залишається консервативний блок ХДС/ХСС.

Про це свідчить свіже опитування агентства Insa для газети Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом отримує 31% підтримки німецьких виборців – стільки ж, скільки минулого тижня. За ним із незмінними 20% слідує ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

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Дещо змінились рейтинги Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца – вона втратила 1 відсотковий пункт і має 16%, тоді як "Зелені" наростили 1 пункт і здобули підтримку 13% виборців.

Також подолати пʼятивідсотковий виборчий барʼєр може ультралівий політичний проєкт "Альянс Сари Вагенкнехт", якому Insa прогнозує 7%. Вільні демократи (4%) та "Ліві" (3%) в опитуванні не потрапили б до Бундестагу.

Як відомо, наприкінці грудня федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про розпуск парламенту, що відкрило шлях до проведення дострокових виборів 23 лютого 2025 року.

Це сталось після оголошення недовіри уряду Олафа Шольца, чия трипартійна коаліція розвалилася на початку листопада. Детально про причини розпаду читайте у статті "Європейської правди".

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