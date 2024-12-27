Президент Німеччини розпустив Бундестаг та оголосив дострокові вибори

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про розпуск парламенту, що відкрило шлях до проведення дострокових виборів.

Про це він сказав у своєму зверненні в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Штайнмаєр розпустив Бундестаг 20-го скликання і призначив нові вибори на 23 лютого. Про цей день голосування раніше домовилися лідери фракцій соціал-демократів і опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

Пояснюючи своє рішення, яке було очікуваним після попередніх домовленостей між канцлером Олафом Шольцом та опозиційним ХДС, Штайнмаєр наголосив, що "у важкі часи, як зараз, нам потрібен уряд, здатний діяти, і надійна більшість".

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"Я переконаний, що нові вибори зараз є правильним шляхом на благо нашої країни", – сказав Штайнмаєр.

Таким чином Штайнмаєр виконав прохання канцлера Олафа Шольца, який попросив розпустити парламент після того, як Бундестаг не висловив вотум довір його уряду.

Бундестаг очікувано не підтримав уряд після того, як на початку листопада трипартійна коаліція Шольца розвалилася. Детально про причини розпаду читайте у статті "Європейської правди".

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