Парламент Естонії закрив російськомовну версію сайту

З 1 січня 2025 року естонський парламент – Рійгікогу – ухвалив рішення відмовитися від російськомовної версії сайту у зв'язку з низькою відвідуваністю.

Про це пресслужба Рійгікогу повідомила ERR, пише "Європейська правда".

Пресслужба парламенту повідомила, що, згідно з рішенням правління Рійгікогу, яке було ухвалене в листопаді 2024 року, російськомовну версію сайту було закрито через низьку відвідуваність.

Раніше в уряді Естонії вирішили перестати перекладати закони російською мовою з метою економії коштів.

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Крім того, у грудні 2022 року парламент Естонії ухвалив закон, що створив основу та умови для переходу освіти на естонську мову. Закон встановив, що мовою навчання в школах і дитячих установах є естонська.

Тодішня прем'єрка Естонії Кая Каллас, яка активно просувала цю реформу, переконана, що мова освіти є питанням національної безпеки країни.