С 1 января 2025 года эстонский парламент – Рийгикогу – принял решение отказаться от русскоязычной версии сайта в связи с низкой посещаемостью.

Об этом пресс-служба Рийгикогу сообщила ERR, пишет "Европейская правда".

Пресс-служба парламента сообщила, что, согласно решению правления Рийгикогу, которое было принято в ноябре 2024 года, русскоязычная версия сайта была закрыта из-за низкой посещаемости.

Ранее в правительстве Эстонии решили перестать переводить законы на русский язык в целях экономии средств.

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Кроме того, в декабре 2022 года парламент Эстонии принял закон, создавший основу и условия для перехода образования на эстонский язык. Закон установил, что языком обучения в школах и детских учреждениях является эстонский.

Тогдашний премьер Эстонии Кая Каллас, которая активно продвигала эту реформу, убеждена, что язык образования является вопросом национальной безопасности страны.