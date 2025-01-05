Консерватори Австрії визначились із новим лідером після відставки Негаммера
Австрійська народна партія, чий лідер Карл Негаммер оголосив про складання повноважень після провалу коаліційних переговорів, обрала своїм новим лідером генерального секретаря Крістіана Штокера.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.
Засідання керівництва австрійських консерваторів ÖVP тривало у будівлі федеральної канцелярії в закритому режимі вранці 5 січня.
Близько полудня партія досягла домовленості про те, що її генеральний секретар Крістіан Штокер стане тимчасовим лідером партії. За постійного очільника має проголосувати зʼїзд ÖVP, який відбудеться через кілька місяців.
Завданням Штокера буде заспокоїти Австрійську народну партію, охоплену кризою після рішення Негаммера піти у відставку з посади канцлера Австрії та лідера партії.
Негаммер пояснив своє рішення провалом переговорів про коаліцію, які його партія вела із соціал-демократами після парламентських виборів у вересні 2024 року.
Хоча тоді перемогла ультраправа Австрійська партія свободи, голосів для одноосібної більшості їй не вистачило, а інші партії відмовились входити з нею в коаліцію.
Нинішня ситуація збільшує імовірність дострокових виборів до парламенту Австрії.
Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.