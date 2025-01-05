Консерваторы Австрии определились с новым лидером после отставки Негаммера
Австрийская народная партия, чей лидер Карл Негаммер объявил о сложении полномочий после провала коалиционных переговоров, выбрала своим новым лидером генерального секретаря Кристиана Штокера.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.
Заседание руководства австрийских консерваторов ÖVP продолжалось в здании федеральной канцелярии в закрытом режиме утром 5 января.
Около полудня партия достигла договоренности о том, что ее генеральный секретарь Кристиан Штокер станет временным лидером партии. За постоянного руководителя должен проголосовать съезд ÖVP, который состоится через несколько месяцев.
Задачей Штокера будет успокоить Австрийскую народную партию, охваченную кризисом после решения Негаммера уйти в отставку с поста канцлера Австрии и лидера партии.
Негаммер объяснил свое решение провалом переговоров о коалиции, которые его партия вела с социал-демократами после парламентских выборов в сентябре 2024 года.
Хотя тогда победила ультраправая Австрийская партия свободы, голосов для единоличного большинства ей не хватило, а другие партии отказались входить с ней в коалицию.
Нынешняя ситуация увеличивает вероятность досрочных выборов в парламент Австрии.
Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.