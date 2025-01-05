Консерваторы Австрии определились с новым лидером после отставки Негаммера

Австрийская народная партия, чей лидер Карл Негаммер объявил о сложении полномочий после провала коалиционных переговоров, выбрала своим новым лидером генерального секретаря Кристиана Штокера.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Заседание руководства австрийских консерваторов ÖVP продолжалось в здании федеральной канцелярии в закрытом режиме утром 5 января.

Около полудня партия достигла договоренности о том, что ее генеральный секретарь Кристиан Штокер станет временным лидером партии. За постоянного руководителя должен проголосовать съезд ÖVP, который состоится через несколько месяцев.

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Задачей Штокера будет успокоить Австрийскую народную партию, охваченную кризисом после решения Негаммера уйти в отставку с поста канцлера Австрии и лидера партии.

Негаммер объяснил свое решение провалом переговоров о коалиции, которые его партия вела с социал-демократами после парламентских выборов в сентябре 2024 года.

Хотя тогда победила ультраправая Австрийская партия свободы, голосов для единоличного большинства ей не хватило, а другие партии отказались входить с ней в коалицию.

Нынешняя ситуация увеличивает вероятность досрочных выборов в парламент Австрии.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.