Президент Чехії у 2024 році дозволив воювати в ЗСУ 40 чехам, з них – троє жінок
Президент Чехії Петр Павел схвалив 40 заяв на дозвіл взяти участь у бойових діях в Україні у 2024 році – вдвічі більше, ніж за рік до того.
Про це порталу iROZHLAS повідомив речник канцелярії чеського президента Філіп Платош, повідомляє "Європейська правда".
Усього у 2024 році до президента з дозволом воювати на боці України звернулись 109 громадян Чехії, він задовольнив кожну третю заявку.
Найчастішими причинами відмови були негативні висновки Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ або Міністерства закордонних справ Чехії.
У 2024 році серед заявників також було троє жінок, і Павел схвалив прохання кожної з них, зауважив Платош.
"Станом на зараз президент Петр Павел отримав заяви на отримання дозволу на службу в Збройних силах України від 181 громадянина Чеської Республіки. Загалом він задовольнив 60 заяв, отримавши схвальні висновки від усіх трьох міністерств", – підсумував він.
Невідомо, скільки чехів – з дозволом чи без – зрештою потрапляють в Україну. Кожен, хто приєднався до української або будь-якої іншої армії за межами НАТО без дозволу, загрожує кримінальне переслідування в Чехії.
Офіційно відомо про чотирьох чехів, які воювали за Україну добровольцями і загинули. Серед них Карел Кучера, якого на День незалежності Чехії президент Петр Павел посмертно нагородив медаллю "За героїзм". Карел поїхав в Україну без офіційного дозволу, так і не отримавши згоди від тодішнього президента Мілоша Земана.