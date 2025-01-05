Президент Чехии Петр Павел одобрил 40 заявлений на разрешение принять участие в боевых действиях в Украине в 2024 году – вдвое больше, чем за год до того.

Об этом порталу iROZHLAS сообщил представитель канцелярии чешского президента Филипп Платош, сообщает "Европейская правда".

Всего в 2024 году к президенту с разрешением воевать на стороне Украины обратились 109 граждан Чехии, он удовлетворил каждую третью заявку.

Наиболее частыми причинами отказа были негативные выводы Министерства обороны, Министерства внутренних дел или Министерства иностранных дел Чехии.

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В 2024 году среди заявителей также было три женщины, и Павел одобрил просьбу каждой из них, отметил Платош.

"По состоянию на сейчас президент Петр Павел получил заявления на получение разрешения на службу в Вооруженных силах Украины от 181 гражданина Чешской Республики. В целом он удовлетворил 60 заявлений, получив положительные заключения от всех трех министерств", – подытожил он.

Неизвестно, сколько чехов – с разрешением или без – в конце концов попадают в Украину. Каждый, кто присоединился к украинской или любой другой армии за пределами НАТО без разрешения, грозит уголовное преследование в Чехии.

Официально известно о четырех чехов, которые воевали за Украину добровольцами и погибли. Среди них Карел Кучера, которого на День независимости Чехии президент Петр Павел посмертно наградил медалью "За героизм". Карел поехал в Украину без официального разрешения, так и не получив согласия от тогдашнего президента Милоша Земана.