Джонсон: зимовий шторм не завадить затвердженню перемоги Трампа у Конгресі

Спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Джонсон впевнений – потужний зимовий шторм, що насувається на США, не завадить Конгресу зібратися в понеділок, 6 січня, аби офіційно засвідчити обрання республіканця Дональда Трампа президентом.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як заявив Джонсон у інтерв’ю Fox News, закон про підрахунок голосів вимагає зробити це 6 січня о 13:00.

"Тож, незалежно від того, чи буде хуртовина, чи ні, ми будемо в цій залі, щоб переконатися, що це буде зроблено", – запевнив він.



Спікер Палати представників висловив сподівання на присутність конгресменів у повному складі, попри шторм, та закликав законодавців залишатися в місті.

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Як пише агентство, Національна метеорологічна служба США попередила про сильні снігопади та вітер від центральних рівнин до середньоатлантичних штатів, включаючи штормове попередження в деяких частинах Канзасу.

Очікується, що у Вашингтоні випаде від трьох до семи дюймів (від 7,6 до майже 18 сантиметрів) снігу, що може спричинити перебої у транспортному сполученні та закриття шкіл, урядових будівель і підприємств.

Також, як передає агентство, директор з комунікацій лідера республіканської більшості в Палаті представників Стіва Скаліза – Лорен Файн – наголосила на тому, що попри погодні умови жодних змін у розкладі не прогнозується.

Нагадаємо, Трамп висловив цілковиту підтримку спікеру Майку Джонсону за кілька днів до голосування в Палаті представників у п'ятницю щодо обрання нового спікера, а 3 січня він набрав достатню кількість голосів, щоб зберегти посаду.

А у ніч проти 6 січня чинний президент США Джо Байден нагадав американцям про напад на Капітолій 6 січня 2021 року та закликав не допустити повторення атаки на демократію.