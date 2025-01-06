Джонсон: зимний шторм не помешает утверждению победы Трампа в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майк Джонсон уверен – мощный зимний шторм, надвигающийся на США, не помешает Конгрессу собраться в понедельник, 6 января, чтобы официально засвидетельствовать избрание республиканца Дональда Трампа президентом.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как заявил Джонсон в интервью Fox News, закон о подсчете голосов требует сделать это 6 января в 13:00.

"Поэтому, независимо от того, будет ли метель или нет, мы будем в этом зале, чтобы убедиться, что это будет сделано", – заверил он.

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Спикер Палаты представителей выразил надежду на присутствие конгрессменов в полном составе, несмотря на шторм, и призвал законодателей оставаться в городе.

Как пишет агентство, Национальная метеорологическая служба США предупредила о сильных снегопадах и ветре от центральных равнин до среднеатлантических штатов, включая штормовое предупреждение в некоторых частях Канзаса.

Ожидается, что в Вашингтоне выпадет от трех до семи дюймов (от 7,6 до почти 18 сантиметров) снега, что может вызвать перебои в транспортном сообщении и закрытие школ, правительственных зданий и предприятий.

Также, как передает агентство, директор по коммуникациям лидера республиканского большинства в Палате представителей Стива Скализа – Лорен Файн – отметила, что несмотря на погодные условия никаких изменений в расписании не прогнозируется.

Напомним, Трамп выразил полную поддержку спикеру Майку Джонсону за несколько дней до голосования в Палате представителей в пятницу по избранию нового спикера, а 3 января он набрал достаточное количество голосов, чтобы сохранить должность.

А в ночь на 6 января действующий президент США Джо Байден напомнил американцам о нападении на Капитолий 6 января 2021 года и призвал не допустить повторения атаки на демократию.