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Колони фермерів намагалися заблокувати дороги навколо Парижа

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Новини — Понеділок, 6 січня 2025, 08:54 — Уляна Кричковська

У неділю, 5 січня, колони фермерів спробували заблокувати дороги навколо французького Парижа на знак протесту проти того, що вони називають "недобросовісною конкуренцією з-за кордону" та "надмірним регулюванням".

Про це пишуть агентство Reuters та французький телеканал BFMTV, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, фермери з Франції очолили загальноєвропейські протести на початку 2024 року, але протягом року демонстрації зійшли нанівець.

Однак крок, зроблений минулого місяця ЄС та південноамериканськими країнами, що входять до блоку МЕРКОСУР, щодо оголошення принципової домовленості про угоду про вільну торгівлю, надав нового імпульсу французьким фермерам, які виступають проти.

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Відтак, 5 січня колони фермерів спробували заблокувати дороги навколо Парижа на знак протесту.

Розлючені фермери погрожують заблокувати доступ до столиці, а у відповідь на це префектури поліції Парижа і Валь-де-Марна заборонили "всі неоголошені зібрання" в центрі Парижа і біля ринку Рунгіс з 18:00 неділі, 5 січня, до полудня понеділка, 6 січня.

Як передає телеканал, французькі фермери залишаються незадоволеними регулюванням, яке, за їхніми словами, б'є по їхніх прибутках. 

"Вони не розуміють рівня страждань і біди, через які зараз проходять фермери", – заявила Амелі Реб'єр, віцепрезидентка сільськогосподарської профспілки Co-ordination Rurale.

Представники сільськогосподарських профспілок мають зустрітися з прем'єр-міністром Франції Франсуа Байру 13 січня, щоб висловити свою стурбованість.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія завершила перемовини з економічним союзом країн Південної Америки МЕРКОСУР щодо угоди про вільну торгівлю. 

Ця угода викликає невдоволення деяких країн-членів, як, наприклад, Франції та Польщі. 

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Франція
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