Колонны фермеров пытались заблокировать дороги вокруг Парижа

В воскресенье, 5 января, колонны фермеров попытались заблокировать дороги вокруг французского Парижа в знак протеста против того, что они называют "недобросовестной конкуренцией из-за рубежа" и "чрезмерным регулированием".

Об этом пишут агентство Reuters и французский телеканал BFMTV, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, фермеры из Франции возглавили общеевропейские протесты в начале 2024 года, но в течение года демонстрации сошли на нет.

Однако шаг, сделанный в прошлом месяце ЕС и южноамериканскими странами, входящими в блок МЕРКОСУР, по объявлению принципиальной договоренности о соглашении о свободной торговле, придал новый импульс французским фермерам, которые выступают против.

Реклама:

Следовательно, 5 января колонны фермеров попытались заблокировать дороги вокруг Парижа в знак протеста.

C'est pas comme si les agriculteurs et les éleveurs n'avaient pas prevenuent....

De tout cœur avec eux #AgriculteursEnColère pic.twitter.com/IEENe54UXK – Hugo (dit le Dabe) 🇨🇵 (@HugoLeroy87) January 5, 2025

Pendant ce temps-là, à Paris, les flics embarquent les agriculteurs de la Coordination Rurale qui réclament toujours des mesures concrètes pour mieux vivre de leur profession. C’est la France de Macron.

🎥@CLPRESSFR #AgriculteursEnColère #MacronDémission pic.twitter.com/D8kotLkYuM – Casper (@zairker) January 5, 2025

Разъяренные фермеры угрожают заблокировать доступ в столицу, а в ответ на это префектуры полиции Парижа и Валь-де-Марна запретили "все необъявленные собрания" в центре Парижа и возле рынка Рунгис с 18:00 воскресенья, 5 января, до полудня понедельника, 6 января.

Как передает телеканал, французские фермеры остаются недовольными регулированием, которое, по их словам, бьет по их доходам.

"Они не понимают уровня страданий и беды, через которые сейчас проходят фермеры", – заявила Амели Ребьер, вицепрезидент сельскохозяйственного профсоюза Co-ordination Rurale.

🔴 En Direct

🟠 Les premiers tracteurs arrivent à Orveaux à seulement 1 heure de Paris !

La mobilisation s'intensifie !#AgriculteursEnColère #CoordinationRurale pic.twitter.com/m7w1TLEY9g – Tocsin (@Tocsin_Media) January 5, 2025

Представители сельскохозяйственных профсоюзов должны встретиться с премьер-министром Франции Франсуа Байру 13 января, чтобы выразить свою обеспокоенность.

Напомним, недавно Еврокомиссия завершила переговоры с экономическим союзом стран Южной Америки МЕРКОСУР по соглашению о свободной торговле.

Это соглашение вызывает недовольство некоторых стран-членов, например, Франции и Польши.