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Колонны фермеров пытались заблокировать дороги вокруг Парижа

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Новости — Понедельник, 6 января 2025, 08:54 — Уляна Кричковская

В воскресенье, 5 января, колонны фермеров попытались заблокировать дороги вокруг французского Парижа в знак протеста против того, что они называют "недобросовестной конкуренцией из-за рубежа" и "чрезмерным регулированием".

Об этом пишут агентство Reuters и французский телеканал BFMTV, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, фермеры из Франции возглавили общеевропейские протесты в начале 2024 года, но в течение года демонстрации сошли на нет.

Однако шаг, сделанный в прошлом месяце ЕС и южноамериканскими странами, входящими в блок МЕРКОСУР, по объявлению принципиальной договоренности о соглашении о свободной торговле, придал новый импульс французским фермерам, которые выступают против.

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Следовательно, 5 января колонны фермеров попытались заблокировать дороги вокруг Парижа в знак протеста.

Разъяренные фермеры угрожают заблокировать доступ в столицу, а в ответ на это префектуры полиции Парижа и Валь-де-Марна запретили "все необъявленные собрания" в центре Парижа и возле рынка Рунгис с 18:00 воскресенья, 5 января, до полудня понедельника, 6 января.

Как передает телеканал, французские фермеры остаются недовольными регулированием, которое, по их словам, бьет по их доходам.

"Они не понимают уровня страданий и беды, через которые сейчас проходят фермеры", – заявила Амели Ребьер, вицепрезидент сельскохозяйственного профсоюза Co-ordination Rurale.

Представители сельскохозяйственных профсоюзов должны встретиться с премьер-министром Франции Франсуа Байру 13 января, чтобы выразить свою обеспокоенность.

Напомним, недавно Еврокомиссия завершила переговоры с экономическим союзом стран Южной Америки МЕРКОСУР по соглашению о свободной торговле.

Это соглашение вызывает недовольство некоторых стран-членов, например, Франции и Польши.

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Франция
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