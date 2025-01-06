КНДР провела випробування ракети під час візиту Блінкена до Сеула

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що північнокорейське ракетне випробування, проведене під час його візиту до Сеула в понеділок, стало нагадуванням про необхідність поглиблення співпраці Вашингтона з Південною Кореєю і Японією для стримування знахабнілого Пхеньяна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності близько полудня, яка пролетіла понад 1100 кілометрів на схід і впала в море, як стверджують південнокорейські військові.

Виступаючи через кілька годин на пресконференції, Блінкен заявив, що запуск підкреслив важливість співпраці між США, Південною Кореєю і Японією, в тому числі щодо обміну ракетними даними в режимі реального часу і проведення тристоронніх військових навчань.

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"Сьогоднішній запуск – це лише нагадування всім нам про те, наскільки важливою є наша спільна робота", – сказав він.

Блінкен також попередив про поглиблення зв'язків Пхеньяна з Москвою. За його словами, Вашингтон вважає, що Росія має намір поділитися з Північною Кореєю космічними і супутниковими технологіями в обмін на її підтримку війни в Україні.

Президент Джо Байден, який залишає посаду цього місяця, досягнув прогресу в поглибленні тристоронньої співпраці між США та Південною Кореєю і Японією, незважаючи на історичні проблеми, які часто ускладнювали відносини між азійськими сусідами.

Але політичні потрясіння в Південній Кореї, а також повернення Дональда Трампа до Білого дому поставили під сумнів можливість продовження цих зусиль.

Запуск у понеділок став першим з 5 листопада, коли Пхеньян запустив щонайменше сім балістичних ракет малої дальності. Не зрозуміло, який тип ракети був випущений.

КНДР заявила, що працює над тим, щоб зробити свої ракети усіх діапазонів твердопаливними. Твердопаливні ракети не потребують заправки паливом безпосередньо перед запуском, часто простіші і безпечніші в експлуатації і потребують меншої логістичної підтримки, що робить їх складнішими для виявлення і більш живучими, ніж зброя на рідкому паливі.

Нагадаємо, американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в РФ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії.

У Пентагоні раніше прогнозували збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.