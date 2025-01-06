КНДР провела испытания ракеты во время визита Блинкена в Сеул

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что северокорейское ракетное испытание, проведенное во время его визита в Сеул в понедельник, стало напоминанием о необходимости углубления сотрудничества Вашингтона с Южной Кореей и Японией для сдерживания обнаглевшего Пхеньяна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности около полудня, которая пролетела более 1100 километров на восток и упала в море, как утверждают южнокорейские военные.

Выступая через несколько часов на пресс-конференции, Блинкен заявил, что запуск подчеркнул важность сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией, в том числе по обмену ракетными данными в режиме реального времени и проведению трехсторонних военных учений.

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"Сегодняшний запуск – это лишь напоминание всем нам о том, насколько важна наша совместная работа", – сказал он.

Блинкен также предупредил об углублении связей Пхеньяна с Москвой. По его словам, Вашингтон считает, что Россия намерена поделиться с Северной Кореей космическими и спутниковыми технологиями в обмен на ее поддержку войны в Украине.

Президент Джо Байден, который покидает пост в этом месяце, достиг прогресса в углублении трехстороннего сотрудничества между США и Южной Кореей и Японией, несмотря на исторические проблемы, которые часто осложняли отношения между азиатскими соседями.

Но политические потрясения в Южной Корее, а также неизбежное возвращение Дональда Трампа в Белый дом поставили под сомнение возможность продолжения этих усилий.

Запуск в понедельник стал первым с 5 ноября, когда Пхеньян запустил по меньшей мере семь баллистических ракет малой дальности. Не понятно, какой тип ракеты был выпущен.

КНДР заявила, что работает над тем, чтобы сделать свои ракеты всех диапазонов твердотопливными. Твердотопливные ракеты не требуют заправки топливом непосредственно перед запуском, часто проще и безопаснее в эксплуатации и требуют меньшей логистической поддержки, что делает их более сложными для обнаружения и более живучими, чем оружие на жидком топливе.

Напомним, американские разведывательные службы считают, что развертывание северокорейских войск в РФ было идеей Северной Кореи, а не России.

В Пентагоне ранее прогнозировали увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области.