В уряді Молдови до кінця січня 2027 року планують розробити дорожню карту щодо приєднання до секторальних санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі.

Про це повідомили в МЗС Молдови 24 листопада, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Дорожня карта має забезпечити створення нормативної бази та національних механізмів для майбутнього приєднання країни до двох найскладніших санкційних режимів ЄС – секторальних обмежувальних заходів проти Росії, а також секторальних та індивідуальних санкцій проти Білорусі. Рішення про підготовку документа ухвалила Міжвідомча наглядова рада під головуванням прем’єр-міністра Василе Тофана.

В основі документа лежатиме оцінка соціально-економічних наслідків приєднання до цих обмежень. До дорожньої карти включать заходи щодо пом’якшення можливого негативного ефекту, визначивши вразливі місця, можливості для адаптації та сфери, що потребують втручання держави.

Серед першочергових кроків влада планує провести консультації з представниками профільних галузей економіки та розробити для економічних операторів інструкції щодо сфери дії обмежень, застосовних винятків та процедур дотримання санкційного режиму.

У МЗС нагадали, що в контексті вступу до Євросоюзу, зокрема в рамках переговорів щодо Розділу 31 "Зовнішня політика, політика безпеки та оборони", Молдова зобов’язана до моменту приєднання до ЄС підтримати всі обмежувальні заходи, прийняті в рамках Спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Це передбачає як їхнє повноцінне впровадження, так і запобігання обходу санкцій.

Варто зазначити, що Україна, Молдова, інші держави-кандидати на вступ до ЄС можуть приєднуватися до окремих рішень Ради Євросоюзу про санкції, про що інформують Брюссель, який зазвичай "бере до уваги" це зобов’язання.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Молдова може досягти рівня Чорногорії у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.

Також повідомлялося, що Кос обговорила з українським урядом та парламентом список реформ, необхідних для виконання Україною бенчмарків (проміжних критеріїв) на вступ до ЄС.

Про те, чому Україні об’єктивно складно проводити реформи, а також про реалістичну дату вступу до ЄС – в матеріалі Посол ЄС: Ми знайшли рішення, як провести низку реформ, та ті сподобаються не всім в Україні.