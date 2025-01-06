Reuters: прем'єр Канади може оголосити про відставку

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, ймовірно, оголосить про свій намір піти у відставку, хоча він ще не прийняв остаточного рішення.

Про це повідомило Reuters в неділю джерело, знайоме з намірами Трюдо, передає "Європейська правда"

Джерело поспілкувалося з Reuters після того, як газета Globe and Mail повідомила, що Трюдо, як очікується, оголосить вже в понеділок, що він піде з посади лідера керівної Ліберальної партії Канади після дев'яти років перебування на цій посаді.

Джерело побажало залишитися анонімним, оскільки не має права говорити публічно.

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Відхід Трюдо залишить партію без постійного керівника в той час, коли опитування показують, що ліберали сильно програють опозиційним консерваторам на виборах, які мають відбутися до кінця жовтня.

Джерела повідомили Globe and Mail, що вони не знають точно, коли Трюдо оголосить про свої плани піти, але очікують, що це станеться до екстреного засідання ліберальних законодавців у середу.

Дедалі більше ліберальних парламентарів, стурбованих низкою похмурих опитувань, публічно закликають Трюдо піти у відставку.

Залишається незрозумілим, чи піде Трюдо у відставку з посади прем'єра негайно, чи залишиться на посаді прем'єр-міністра до обрання нового лідера лібералів, додає Globe and Mail.

Трюдо став лідером лібералів у 2013 році, коли партія перебувала в глибокій скруті і вперше опустилася до третього місця в Палаті громад.

Якщо він таки піде у відставку, це, ймовірно, спричинить нові заклики до дострокових виборів, щоб сформувати стабільний уряд, здатний працювати з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа протягом наступних чотирьох років.

Нагадаємо, віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади українського походження Христя Фріланд у грудні несподівано подала у відставку через розбіжності з прем’єром Джастіном Трюдо.

Детальніше про це читайте у статті Трюдо, давай, до побачення! Як відставка Христі Фріланд стала ознакою великих змін у Канаді