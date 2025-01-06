Reuters: премьер Канады может объявить об отставке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вероятно, объявит о своем намерении уйти в отставку, хотя он еще не принял окончательного решения.

Об этом сообщил Reuters в воскресенье источник, знакомый с намерениями Трюдо, передает "Европейская правда"

Источник пообщался с Reuters после того, как газета Globe and Mail сообщила, что Трюдо, как ожидается, объявит уже в понедельник, что он уйдет с поста лидера правящей Либеральной партии Канады после девяти лет пребывания на этом посту.

Источник пожелал остаться анонимным, поскольку не имеет права говорить публично.

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Уход Трюдо оставит партию без постоянного руководителя в то время, когда опросы показывают, что либералы сильно проигрывают оппозиционным консерваторам на выборах, которые должны состояться до конца октября.

Источники сообщили Globe and Mail, что они не знают точно, когда Трюдо объявит о своих планах уйти, но ожидают, что это произойдет до экстренного заседания законодателей-либералов в среду.

Все больше либеральных парламентариев, обеспокоенных рядом мрачных опросов, публично призывают Трюдо уйти в отставку.

Остается неясным, уйдет ли Трюдо в отставку с поста премьера немедленно или останется на посту премьер-министра до избрания нового лидера либералов, добавляет Globe and Mail.

Трюдо стал лидером либералов в 2013 году, когда партия находилась в глубоком затруднении и впервые опустилась на третье место в Палате общин.

Если он все-таки уйдет в отставку, это, вероятно, повлечет новые призывы к скорым выборам, чтобы сформировать стабильное правительство, способное работать с администрацией новоизбранного президента Дональда Трампа в течение следующих четырех лет.

Напомним, вице-премьер и министр финансов Канады украинского происхождения Христя Фриланд в декабре неожиданно подала в отставку из-за разногласий с премьером Джастином Трюдо.

Подробнее об этом читайте в статье Трюдо, давай, до свидания! Как отставка Христи Фриланд стала признаком больших перемен в Канаде.