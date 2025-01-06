У Єврокомісії не фіксують зростання цін після зупинки транзиту російського газу Україною

Європейська комісія не зафіксувала різких стрибків цін на газ у Європейському Союзі після того, як Україна припинила транзит російського газу на територію ЄС.

Про це на брифінгу в Брюсселі 6 січня заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє "Європейська правда".

Ціни на газ у Європі залишаються стабільними, незважаючи на припинення транзиту російського газу через Україну, констатували у Єврокомісії.

"Ми не спостерігали стрибків цін у новому році", – повідомила речниця, і нагадала, що минулого тижня відбулася зустріч Координаційної групи ЄС з газових питань, яка дійшла висновку про "відсутність проблем щодо безпеки постачання газу в ЄС у 2025 році".

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"Фундаментальні ринки залишаються стабільними", – наголосили у Європейській комісії.

У той самий час речниця нагадала, що "ми входимо у найхолодніший місяць року", і тому Єврокомісія буде продовжувати тримати ситуацію з забезпеченням газом держав-членів під контролем, "і так само моніторити ціни".

Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Більш того, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, і дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Зеленського за ці дії, а також написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони, а також погрожував припинити постачання електроенергії.