В Еврокомиссии не фиксируют рост цен после остановки транзита российского газа Украиной

Европейская комиссия не зафиксировала резких скачков цен на газ в Европейском Союзе после того, как Украина прекратила транзит российского газа на территорию ЕС.

Об этом на брифинге в Брюсселе 5 января заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, сообщает "Европейская правда".

Цены на газ в Европе остаются стабильными, несмотря на прекращение транзита российского газа через Украину, констатировали в Еврокомиссии.

"Мы не наблюдали скачков цен в новом году", – сообщила пресс-секретарь и напомнила, что на прошлой неделе состоялась встреча Координационной группы ЕС по газовым вопросам, которая пришла к выводу об "отсутствии проблем по безопасности поставок газа в ЕС в 2025 году".

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"Фундаментальные рынки остаются стабильными", – отметили в Европейской комиссии.

В то же время пресс-секретарь напомнила, что "мы входим в самый холодный месяц года", и поэтому Еврокомиссия будет продолжать держать ситуацию с обеспечением газом государств-членов под контролем, "и так же мониторить цены".

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, и дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Зеленского за эти действия, а также написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны, а также угрожал прекратить поставки электроэнергии.