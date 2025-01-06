Макрон про європейську оборону: маємо діяти набагато швидше і рішучіше

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що європейцям потрібно рухатися "набагато швидше і набагато рішучіше", щоб зміцнити свою оборонну промисловість перед обличчям зростання загроз.

Його заяву наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Макрон застеріг від ситуації, коли Європа може бути залежною від американської оборонної промисловості.

"Питання в тому, чи хочуть європейці виробляти те, що їм необхідно для забезпечення своєї безпеки в найближчі 20 років, чи ні", – сказав французький президент.

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За його словами, якщо Європа залежатиме від США у питаннях оборонної промисловості та технологічної бази, то "ми тоді ми матимемо жорстокі дилеми та злочинні стратегічні залежності".

Раніше європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії.

Він також закликав країни ЄС накопичити мінімальний рівень боєприпасів та інших запасів.