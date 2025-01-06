Макрон о европейской обороне: мы должны действовать гораздо быстрее и решительнее

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейцам нужно двигаться "гораздо быстрее и гораздо решительнее", чтобы укрепить свою оборонную промышленность перед лицом растущих угроз.

Его заявление приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Макрон предостерег от ситуации, когда Европа может быть зависимой от американской оборонной промышленности.

"Вопрос в том, хотят ли европейцы производить то, что им необходимо для обеспечения своей безопасности в ближайшие 20 лет, или нет", – сказал французский президент.

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По его словам, если Европа будет зависеть от США в вопросах оборонной промышленности и технологической базы, то "мы тогда мы будем иметь жестокие дилеммы и преступные стратегические зависимости".

Ранее европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявлял, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии.

Он также призвал страны ЕС накопить минимальный уровень боеприпасов и других запасов.