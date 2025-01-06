Кишинів відповів на заяви "лідера" Придністров'я щодо допомоги з закупівлею газу

У Бюро з політики реінтеграції Молдови відреагували на заяви так званого "лідера" Придністров'я Вадима Красносельського, який раніше заперечив, що Кишинів пропонував допомогу з придбанням газу для пом’якшення енергокризи.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Бюро наводить Liber TV.

Як зазначили у Бюро, наразі реалізується сценарій дестабілізації ситуації в країні, дискредитації конституційної влади та поширення страху і невпевненості серед громадян.

"Хочемо уточнити, що, всупереч заявам Вадима Красносельського, Кишинів виступив з пропозиціями, в тому числі письмовими зверненнями до Тирасполя, в яких чітко зазначалася готовність уряду Молдови допомогти своїм громадянам", – йдеться у заяві.

Реклама:

У ній додається, що відповіддю на ці пропозиції стало повне їхнє відкидання.

У Бюро також критикують заяви посольства Росії в Кишиневі, згідно з якими молдовський уряд несе відповідальність за ситуацію у Придністров’ї.

У заяві підкреслюється, що відповідальність за ситуацію, що склалася, повністю лежить на Москві, яка "веде все більш небезпечні і нечесні геополітичні ігри".

"Дії, вжиті Москвою та її тираспольськими поплічниками протягом останніх тижнів, підривають довіру до всіх наявних переговорних механізмів щодо врегулювання цієї справи і ставлять під загрозу зусилля Кишинева протягом останніх трьох років, спрямовані на підтримку миру і стабільності в країні і регіоні", – підсумували в Бюро.

Нагадаємо, в уряді Молдови заявили, що ще в грудні 2024 року пропонували Придністровʼю допомогу з закупівлею газу та електроенергією, але Тирасполь не відповів на ці пропозиції.

На початку січня керівник компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що офіційно запропонував "Тираспольтрансгазу" допомогу з придбанням газу через європейські закупівельні платформи після того, як регіон з 1 січня залишився без постачання російського газу.

6 січня Вадим Красносельський заявив, що Молдова нібито не пропонувала допомоги із закупівлею газу.

Детально про контекст цих подій – у статті Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови.