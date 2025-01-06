У Придністров’ї знову збільшили час відключень: світла не буде по 8 годин на добу

Час віялових відключень у невизнаному Придністров’ї зросте до загалом 8 годин на добу – двох відключень тривалістю по чотири години.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у Telegram-каналі фактичної влади регіону.

В оголошенні йдеться, що з 7 січня віялові відключення для мешканців регіону будуть двічі на добу, а тривалість відключення складатиме 4 години.

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"Причиною перегляду графіку став дисбаланс споживання і вироблення енергоресурсу. Обсягів енергії, що виробляється, не вистачає на покриття споживання. Новий режим постачання електренергії дозволить довести рівень енергоспоживання до того, який можуть забезпечити об’єкти генерації. Крім того, це дозволить знизити аварійність мереж", – пояснюють у заяві.

Мешканців регіону закликали економно споживати електроенергію і використовувати груби і твердопаливні котли для опалення, якщо у їхньому помешканні технічно є така можливість.

Окрім того, з 8 січня скорочують час роботи "чергових" дитсадків у Тирасполі – через відключення, від яких залежить температура у приміщеннях та можливість готувати їжу, діти зможуть перебувати у закладах з 8 до 14 години.

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.

3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

У Міністерстві енергетики Молдови попередили, що через перенавантаження енергосистеми Придністров’я є ризик повного виходу її з ладу.

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