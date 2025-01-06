У Гарріс кажуть, що її "приголомшило" питання, чи схвалить вона перемогу Трампа
Віцепрезидентка США Камала Гарріс не розглядала можливість відмовитись затверджувати перемогу Дональда Трампа на президентських виборах під час процедури в Конгресі.
Про це один зі старших радників Гарріс розповів CNN, повідомляє "Європейська правда".
За словами радника Гарріс, її "приголомшило" питання неназваних співрозмовників у Вашингтоні, чи справді вона затвердить перемогу Трампа.
"Її відповідь була: "Звичайно". Вона була дещо приголомшена тим, що це навіть ставилося під сумнів. Вона чітко сказала: "Це мій обов'язок як віцепрезидентки", – сказав він.
Співрозмовники в оточенні Гарріс розповіли CNN, що вона налаштована виконувати свої обовʼязки до 20 січня, після чого ухвалюватиме рішення про подальшу карʼєру.
У понеділок, 6 січня, Конгрес США офіційно зібралася для затвердження перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше запевнив, що погана погода у Вашингтоні не стане на заваді цій процедурі.
Також повідомлялось, що Трамп запланував "мітинг перемоги" у Вашингтоні 19 січня – за день до інавгурації на другий президентський термін.