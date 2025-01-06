У Харрис говорят, что ее "ошеломил" вопрос, одобрит ли она победу Трампа

Вице-президент США Камала Харрис не рассматривала возможность отказаться утверждать победу Дональда Трампа на президентских выборах во время процедуры в Конгрессе.

Об этом один из старших советников Харрис рассказал CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам советника Харрис, ее "ошеломил" вопрос неназванных собеседников в Вашингтоне, действительно ли она утвердит победу Трампа.

"Ее ответ был: "Конечно". Она была несколько ошеломлена тем, что это даже ставилось под сомнение. Она четко сказала: "Это моя обязанность как вице-президента", – сказал он.

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Собеседники в окружении Харрис рассказали CNN, что она настроена выполнять свои обязанности до 20 января, после чего будет принимать решение о дальнейшей карьере.

В понедельник, 6 января, Конгресс США официально собрался для утверждения победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заверил, что плохая погода в Вашингтоне не помешает этой процедуре.

Также сообщалось, что Трамп запланировал "митинг победы" в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации на второй президентский срок.