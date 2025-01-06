США смягчили санкции против Сирии для предоставления гумпомощи

Министерство финансов США в понедельник, 6 января, объявило о смягчении санкций против Сирии, где в декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, для облегчения отправки туда гуманитарной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

В рамках смягчения санкций США издали приказ, который исключает из-под действия ограничений против Сирии услуги, связанные с обеспечением электроэнергией, энергией, водой и санитарией.

Этот приказ будет действовать на шесть месяцев, в течение которых Вашингтон будет следить за ситуацией на местах, добавляют в Минфине.

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"Этот шаг подчеркивает стремление Соединенных Штатов обеспечить, чтобы американские санкции не препятствовали деятельности, направленной на удовлетворение основных человеческих потребностей, в частности предоставление государственных услуг и гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.

После свержения режима Асада в Сирии фактическая власть перешла к группировке "Хаят Тахрир аш-Шам", которая ранее была связана с "Аль-Каидой", но позже отказалась от связей с ней.

Несмотря на это, США продолжают классифицировать "Хаят Тахрир аш-Шам" как террористическую группировку.

Как писало The Wall Street Journal, которое первым сообщило о снятии санкций, действующая администрация не спешит снимать санкции против Сирии и признавать возглавляемое повстанцами правительство. Поэтому, скорее всего, решение по этому поводу будет принимать новая администрация во главе с Дональдом Трампом.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал помочь с восстановлением Сирии после падения режима Башара Асада в стране.