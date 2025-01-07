Через заборону посадки після півночі у Берліні літак був змушений приземлитись за 250 км

Літак авіакомпанії Ryanair у неділю перервав свою посадку в аеропорту Берліна через заборону приземлень після півночі і був змушений сідати за 250 км у Ганновері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Літак вилетів з Гран-Канарії в неділю ввечері в напрямку Берліна із запланованим прибуттям о 22:50. Згідно з даними бортового радара Flightradar24, літак, що затримався, наближався до німецької столиці о 23:59.

Однак рівно опівночі пілот перервав посадку і почав знову набирати висоту, щоб летіти до Ганновера. Причиною стала заборона на приземлення в аеропорту Берліна після півночі.

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Як підтвердили в німецькій службі управління повітряним рухом (DFS), літаку довелося злетіти за 3,7 кілометра від злітно-посадкової смуги і пролетіти ще 250 кілометрів до Ганновера. Там літак приземлився о 00:36.

Між 0 і 5 годинами ранку в Берліні заборонено злітати і сідати регулярним рейсам. З 5 до 6 ранку і з 23 години до півночі дозволена лише обмежена кількість польотів. У разі ігнорування заборони авіакомпанії загрожує штраф до 50 тисяч євро.

Наприкінці липня 2024 року літак авіакомпанії Eurowings був змушений опівночі скасувати посадку через десятисекундну затримку і летіти до Ганновера. І тут причиною також стала заборона нічних польотів у столичному аеропорту.

Незрозуміло, як пасажири дісталися з Ганновера до Берліна. Ryanair не відповів на запит Bild про коментар.

Міністерство закордонних справ Німеччини торік влітку відкинуло критику на адресу міністерки Анналени Бербок за те, що вона скористалася коротким нічним авіарейсом з Франкфурта після футбольного матчу чемпіонату Європи. У Франкфурті також діє заборона на нічні польоти.

Нагадаємо, на початку жовтня у рейсу Ryanair, що мав вирушати з міста на півдні Італії, під час підготовки до зльоту спалахнув мотор.

За два дні до того під час посадки іншого літака Ryanair в Італії у нього лопнули шини.