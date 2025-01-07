Из-за запрета посадки после полуночи в Берлине самолет был вынужден приземлиться в 250 км

Самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье прервал свою посадку в аэропорту Берлина из-за запрета приземлений после полуночи и был вынужден садиться в 250 км в Ганновере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Самолет вылетел из Гран-Канарии в воскресенье вечером в направлении Берлина с запланированным прибытием в 22:50. Согласно данным бортового радара Flightradar24, самолет, который задержался, приближался к немецкой столице в 23:59.

Однако ровно в полночь пилот прервал посадку и начал снова набирать высоту, чтобы лететь в Ганновер. Причиной стал запрет на приземление в аэропорту Берлина после полуночи.

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Как подтвердили в немецкой службе управления воздушным движением (DFS), самолету пришлось взлететь за 3,7 километра от взлетно-посадочной полосы и пролететь еще 250 километров до Ганновера. Там самолет приземлился в 00:36.

Между 0 и 5 часами утра в Берлине запрещено взлетать и садиться регулярным рейсам. С 5 до 6 утра и с 23 часов до полуночи разрешено лишь ограниченное количество полетов. В случае игнорирования запрета авиакомпании грозит штраф до 50 000 евро.

В конце июля 2024 года самолет авиакомпании Eurowings был вынужден в полночь отменить посадку из-за десятисекундной задержки и лететь в Ганновер. И здесь причиной также стал запрет ночных полетов в столичном аэропорту.

Непонятно, как пассажиры добрались из Ганновера в Берлин. Ryanair не ответил на запрос Bild о комментарии.

Министерство иностранных дел Германии летом прошлого года отвергло критику в адрес министра Анналены Бербок за то, что она воспользовалась коротким ночным авиарейсом из Франкфурта после футбольного матча чемпионата Европы. Во Франкфурте также действует запрет на ночные полеты.

Напомним, в начале октября у рейса Ryanair, который должен был отправляться из города на юге Италии, во время подготовки к взлету загорелся мотор.

За два дня до того во время посадки другого самолета Ryanair в Италии у него лопнули шины.