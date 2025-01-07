Чехія вперше за 20 років досягла показника витрат на оборону у 2% ВВП

Чеський уряд офіційно виконав свою обіцянку витрачати 2% ВВП на оборону відповідно до мінімальної мети НАТО.

Про це повідомило в понеділок Міністерство оборони Чехії, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

З 32 членів НАТО щонайменше 24 досягли цільового показника витрат у 2%, що є значним стрибком порівняно з шістьма членами у 2021 році.

У 2024 році Міністерство оборони Чехії виділило 166,8 мільярда чеських крон (близько 6,6 мільярда євро) на оборонні витрати, що еквівалентно 2,09% ВВП країни на основі макроекономічного прогнозу, опублікованого в листопаді, виконавши свою обіцянку на рік раніше запланованого терміну.

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"Вперше за 20 років Чеська Республіка виконає своє союзницьке зобов'язання витрачати на оборону щонайменше 2 відсотки ВВП", – написала на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter) міністерка оборони Яна Чернохова.

Чернохова також наголосила на нових правових гарантіях фінансування оборони.

"Водночас у новому законі про фінансування оборони Чеської Республіки ми закріпили витрати на оборону в 2023 році на мінімальному рівні 2% від ВВП. Ми даємо обороні те, що вона повинна була мати вже давно", – сказала вона.

Міністерка оборони також наполягає на тому, що оборонний бюджет повинен бути збільшений "в майбутньому", оскільки 2% ВВП слід розглядати як "підлогу, а не стелю".

Однак чеська опозиція з цим не погоджується. Колишній міністр оборони Любомир Метнар не вважає витрати міністерства прозорими, особливо в грудні 2024 року.

Остаточний огляд витрат НАТО очікується в другому кварталі цього року, коли альянс оцінить як методологію, так і офіційні цифри ВВП.

Однак міністр фінансів Чехії Збінек Станюра підтвердив свою впевненість у здатності країни відповідати критеріям НАТО.

"На цей момент ми можемо з упевненістю сказати, і нам не потрібно турбуватися, що методологічна перевірка виявиться поганою, що Чеська Республіка виконала свої союзницькі зобов'язання. Витрати на оборону в 2024 році перевищили 2% ВВП", – сказав Станюра на пресконференції в понеділок.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує нового тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа в дебатах про порівняно низькі витрати на оборону європейських союзників.

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що цільовий показник оборонних витрат держав НАТО має бути збільшений до трьох відсотків ВВП. Нещодавно з'явилися повідомлення, що Трамп може вимагати навіть п'ять відсотків.