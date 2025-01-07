Польща підтвердила готовність допомогти Україні, якщо Словаччина не постачатиме електрику

У Польщі офіційно підтвердили, що готові допомогти Україні з поставками електроенергії, якщо Словаччина на чолі з прем'єром Робертом Фіцо втілить у життя свої погрози щодо припинення електропостачання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила польська міністерка клімату та довкілля Пауліна Хенніг-Клоска, яку цитує Reuters.

Вона вказала, що Польща готова збільшити поставки електроенергії, "якщо Україна попросить про це".

"Наш оператор готовий, питання лише в тому, чи Україна захоче, чи буде змушена цим скористатися. Поведінка Фіцо йде в розріз з Європою", – наголосила польська міністерка.

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Як відомо, контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.

Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо Фіцо втілить свої погрози у життя.