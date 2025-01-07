Польша подтвердила готовность помочь Украине, если Словакия не будет поставлять электричество

В Польше официально подтвердили, что готовы помочь Украине с поставками электроэнергии, если Словакия во главе с премьером Робертом Фицо воплотит в жизнь свои угрозы о прекращении электроснабжения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила польский министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска, которую цитирует Reuters.

Она указала, что Польша готова увеличить поставки электроэнергии, "если Украина попросит об этом".

"Наш оператор готов, вопрос лишь в том, захочет ли Украина, будет ли вынуждена этим воспользоваться. Поведение Фицо идет вразрез с Европой", – подчеркнула польский министр.

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Как известно, контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

Он также угрожал прекратить поставки электроэнергии или сократить помощь беженцам из Украины в Словакии.

В то же время СМИ сообщали, что Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если Фицо воплотит свои угрозы в жизнь.