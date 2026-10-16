Фінляндія обмежила польоти та судноплавство у східній частині Фінської затоки

Збройні сили Фінляндії в якості запобіжного заходу встановили тимчасову зону обмеженого доступу у східній частині Фінської затоки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Обмеження для повітряного простору було введено о 5:42 ранку, а для морського простору – о 5:56 ранку.

Згідно з картою обмежень Fintraffic, обмеження для авіації у східній частині Фінської затоки поширюються від міста Ловііса до східного кордону.

Згідно з картою цієї ж служби, морська зона закрита біля Котки. Згадана зона межує з півостровом Кауніссаарі на заході, портом Хаміна на півночі та територіальними водами на сході та півдні.

Відділ зв’язку Генерального штабу Збройних сил повідомив Yle незадовго після 6-ї ранку, що зона обмежень для авіації та судноплавства фактично простягається від Гельсінкі до східного кордону.

За даними Збройних сил, це запобіжний захід, спрямований на забезпечення безпеки перехожих та здатності влади протидіяти потенційним дронам.

Російські ЗМІ повідомляють, що в ніч проти п'ятниці в Ленінградській області оголошували тривогу через українські безпілотники.

Збройні сили Фінляндії вживали подібних запобіжних заходів протягом останніх місяців.

Існував ризик, що дрони можуть потрапити на територію Фінляндії під дією засобів радіоелектронної боротьби, оскільки Україна здійснювала атаки на райони поблизу Фінляндії в рамках своєї оборонної боротьби проти Росії.

Протягом весни у Фінляндії було кілька випадків, коли українські дрони, які летіли атакувати порти РФ на Балтійському морі, потрапили у повітряний простір країни.

Президент України Володимир Зеленський тоді запропонував прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі drone deal.