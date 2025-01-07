Прем'єр Литви очікує "тернисті" відносини країни з Китаєм у майбутньому

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що відновлення зв'язків з Китаєм буде складним та підкреслив, що ці відносини ґрунтуються на спільній стратегії Європейського Союзу, яка змінюється через геополітичні та економічні причини.

Про це він сказав у інтерв’ю мовнику LRT, передає "Європейська правда".

Як заявив Палуцкас – наразі литовсько-китайські відносини "визначаються загальною стратегією Європейського Союзу".

"Відносини ЄС з Китаєм також змінюються з основних причин – як через підтримку Китаєм Росії у війні з Україною, так і через дуже серйозні економічні тертя, які означають, що Європа, безумовно, буде захищати свій ринок від субсидованих державою товарів і послуг, що надходять з Китаю", – зауважив він.

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Відтак, на думку Палуцкаса, відносини Литви із Китаєм у майбутньому будуть "тернистим шляхом".

Окремо він також уточнив свої попередні коментарі щодо відновлення зв'язків з Китаєм, підкресливши, що мова йде лише про призначення послів у двох країнах.

Відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

22 листопада Палуцкас заявив, що готовий відновити дипломатичні відносини з Китаєм, але наголосив, що це не означає м’якшого ставлення до дій китайської влади.

Вже наприкінці листопада Литва оголосила трьох неакредитованих співробітників китайської дипломатичної місії небажаними в країні і надіслала Пекіну дипломатичну ноту.

Тоді Палуцкас заявив, що йому не повідомили про таке рішення.

У Китаї своєю чергою висловили обурення цим рішенням і пригрозили Литві заходами у відповідь.