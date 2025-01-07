Фіцо вирушає до Брюсселя, щоб обговорити припинення транзиту газу через Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер, 9 січня, вирушить до Брюсселя на переговори з Європейською комісією щодо ситуації з припиненням транзиту газу через Україну.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

У поїздці до Брюсселя Фіцо супроводжуватиме міністерка економіки Деніса Сакова.

За інформацією з урядової канцелярії, це буде двостороння зустріч із представниками Єврокомісії. Як зазначає видання, з цього випливає, що представників України на ній не буде.

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Напередодні словацька сторона заявила, що Європейська комісія скасувала зустріч словацької та української делегацій з представниками ЄК, яка мала відбутися у Брюсселі у вівторок, 7 січня, стосовно транзиту російського газу.

Як відомо, контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.

Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині у відповідь.