Фицо отправляется в Брюссель, чтобы обсудить прекращение транзита газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 9 января, отправится в Брюссель на переговоры с Европейской комиссией по ситуации с прекращением транзита газа через Украину.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

В поездке в Брюссель Фицо будет сопровождать министр экономики Дениса Сакова.

По информации из правительственной канцелярии, это будет двусторонняя встреча с представителями Еврокомиссии. Как отмечает издание, из этого следует, что представителей Украины на ней не будет.

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Накануне словацкая сторона заявила, что Европейская комиссия отменила встречу словацкой и украинской делегаций с представителями ЕК, которая должна была состояться в Брюсселе во вторник, 7 января, относительно транзита российского газа.

Как известно, контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

Он также угрожал прекратить поставки электроэнергии или сократить помощь беженцам из Украины в Словакии в ответ.