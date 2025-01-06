Прем'єр Британії засудив поширення брехні і фейків, натякаючи на Маска

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер накинувся з критикою на тих, хто "поширює неправду" на тлі того, як американський мільярдер Ілон Маск атакує його у соцмережах.

Заяву Стармера наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Стармер виступив на захист своїх заслуг на посаді генерального прокурора Великої Британії, яку він обіймав понад десять років тому, після того, як Маск у серії постів в X (Twitter) назвав його "співучасником зґвалтування Британії". Він також додав, що Стармер повинен відповісти за свої дії.

Йдеться про скандал з домаганням до дітей з боку організованих злочинних банд у різних містах Британії, який розгорівся у 2010-х.

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Перебуваючи на посаді генерального прокурора Британії у 2008-2013 роках, чинний премʼєр Британії розслідував діяльність цих банд, а потім розпорядився реструктурувати систему розгляду справ про насильство над дітьми.

Висловлювання Маска змусили деяких британських опозиційних політиків приєднатися до критики і закликів провести нове національне розслідування.

Відповідаючи на численні запитання ЗМІ щодо цієї теми, Стармер сказав, що в деяких випадках критика "переходить межі".

"Тих, хто поширює брехню і дезінформацію якомога більше і ширше, не цікавлять жертви, їх цікавлять вони самі", – сказав Стармер журналістам, не називаючи імені Маска.

Він також засудив "отруту ультраправих".

"Мені подобається політична боротьба, активні дебати, які ми повинні вести, але вони повинні бути засновані на фактах і правді, а не на брехні", – додав британський прем’єр.

Це не єдиний випадок, коли Ілон Маск критикував британський уряд. Він також підтримав Томмі Робінсона – лідера британських ультраправих, який був ув'язнений у жовтні за порушення судового наказу, пов'язаного з наклепницькими заявами про сирійського школяра-біженця.

В уряді Британії після цього порадили Маску зосередитись на американській політиці.