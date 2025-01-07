Лідер австрійських ультраправих "простягає руку" консерваторам у формуванні уряду

Лідер ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль, говорячи про формування урядової коаліції, заявив, що "простягає руку" консервативній Австрійській народній партії (ÖVP).

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Der Standard.

Говорячи про потенційного партнера по коаліції, Кікль сказав, що його політсилі потрібен той, хто "переслідує ті самі цілі" і "кому ми можемо довіряти".

"Я простягаю руку новому голові ÖVP", – каже Кікль, маючи на увазі Крістіана Штокера, який змінив Карла Негамера на чолі австрійських консерваторів.

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Однак на простягнуту руку потрібно відповісти "чесною довірою і чесними переговорами", вказав лідер ультраправих.

Від партнера по переговорах Кікль хоче "стабільності" і "партнерів, які діють послідовно". Якщо це не буде гарантовано, він сказав, що допускає нові вибори.

Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александр Ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Тим часом глава австрійського МЗС Александр Шалленберг планує піти з уряду, якщо його Австрійська народна партія, домовиться про коаліцію з ультраправими.

Більше про Герберта Кікля – у статті Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.