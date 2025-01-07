Шмигаль та очільниця МЗС Ісландії поспілкувалися про конфіскацію заморожених активів РФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із очільницею ісландського Міністерства закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір конфіскацію заморожених російських активів, а також посилення санкційного тиску.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Telegram українського прем’єра.

Як розповів Шмигаль, під час зустрічі вони приділили окрему увагу питанню конфіскації заморожених російських активів, а також обговорили посилення санкцій, зокрема необхідність докласти максимум зусиль для боротьби з тіньовим флотом Росії.

Крім того, вони обговорили внесок Ісландії в українське виробництво зброї за "данською моделлю".

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"Розраховуємо на подальше збільшення інвестицій у безпеку України та всієї Європи. Запросив ісландські компанії долучатися і до проєктів відновлення", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня Україна вже отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску.