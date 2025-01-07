Шмыгаль и глава МИД Исландии пообщались о конфискации замороженных активов РФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой исландского Министерства иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир конфискацию замороженных российских активов, а также усиление санкционного давления.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telegram украинского премьера.

Как рассказал Шмыгаль, во время встречи они уделили особое внимание вопросу конфискации замороженных российских активов, а также обсудили усиление санкций, в частности необходимость приложить максимум усилий для борьбы с теневым флотом России.

Кроме того, они обсудили вклад Исландии в украинское производство оружия по "датской модели".

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"Рассчитываем на дальнейшее увеличение инвестиций в безопасность Украины и всей Европы. Пригласил исландские компании участвовать и в проектах восстановления", – добавил Шмыгаль.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

В конце декабря Украина уже получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса.