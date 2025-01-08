Майже 40% німців стурбовані політичним майбутнім країни

Четверо з десяти виборців у Німеччині стурбовані політичним майбутнім країни.

Про це свідчать результати опитування YouGov, опублікованого в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Менш ніж за сім тижнів до федеральних виборів 23 лютого 39% респондентів заявили соціологам, що вони стурбовані, а 15% сказали, що розчаровані політичними лідерами.

Керівні лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) канцлера Олафа Шольца мають "проблеми з довірою та компетентністю", як показало дослідження. 50% опитаних заявили, що вони не хочуть, щоб СДПН була частиною наступного уряду.

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Близько 46% опитаних вважають, що СДПН несе відповідальність за нинішні економічні негаразди в Німеччині, і лише 11% вважають, що партія є компетентною в управлінні економікою.

Опитування також показало, що навіть колишні виборці СДПН втратили віру: лише 55% тих, хто обрав лівоцентристів у 2021 році, все ще відчувають, що партія піклується про них.

Як відомо, наприкінці грудня федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про розпуск парламенту, що відкрило шлях до проведення дострокових виборів 23 лютого 2025 року.

Це сталось після оголошення недовіри уряду Олафа Шольца, чия трипартійна коаліція розвалилася на початку листопада. Детально про причини розпаду читайте у статті "Європейської правди".

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