Почти 40% немцев обеспокоены политическим будущим страны

Четверо из десяти избирателей в Германии обеспокоены политическим будущим страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованного в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Менее чем за семь недель до федеральных выборов 23 февраля 39% респондентов заявили социологам, что они обеспокоены, а 15% сказали, что разочарованы политическими лидерами.

Правящие левоцентристские социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца имеют "проблемы с доверием и компетентностью", как показало исследование. 50% опрошенных заявили, что они не хотят, чтобы СДПГ была частью следующего правительства.

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Около 46% опрошенных считают, что СДПГ несет ответственность за нынешние экономические проблемы в Германии, и только 11% считают, что партия является компетентной в управлении экономикой.

Опрос также показал, что даже бывшие избиратели СДПГ потеряли веру: только 55% тех, кто выбрал левоцентристов в 2021 году, все еще чувствуют, что партия заботится о них.

Как известно, в конце декабря федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента, что открыло путь к проведению досрочных выборов 23 февраля 2025 года.

Это произошло после объявления недоверия правительству Олафа Шольца, чья трехпартийная коалиция развалилась в начале ноября. Подробно о причинах распада читайте в статье "Европейской правды".

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