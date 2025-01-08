Прем’єр Британії у четвер прийматиме Макрона, обговорять підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 9 січня проведе зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на канцелярію британського прем’єра, пише "Європейська правда".

Стармер прийматиме Макрона у своїй заміській резиденції Чекерс.

Речник очільника британського уряду розповів, що під час переговорів йтиметься про "сфери співпраці та спільні глобальні виклики, включаючи підтримку України, технології та штучний інтелект, економічне зростання та боротьбу з нелегальною міграцією".

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У листопаді Макрон і Стармер провели закрите обговорення ситуації в Україні.

У своїх заявах до 1000-го дня повномасштабної війни лідери Британії та Франції обіцяли зберегти підтримку України.