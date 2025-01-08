Премьер Британии в четверг будет принимать Макрона, обсудят поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 9 января проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера, пишет "Европейская правда".

Стармер будет принимать Макрона в своей загородной резиденции Чекерс.

Представитель главы британского правительства рассказал, что во время переговоров речь пойдет о "сферах сотрудничества и общих глобальных вызовах, включая поддержку Украины, технологии и искусственный интеллект, экономический рост и борьбу с нелегальной миграцией".

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В ноябре Макрон и Стармер провели закрытое обсуждение ситуации в Украине.

В своих заявлениях к 1000-му дню полномасштабной войны лидеры Британии и Франции обещали сохранить поддержку Украины.